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影／左後輪用備胎 台南下營轎車自撞路樹影片曝光
台南市下營區昨深夜發生死亡車禍，謝姓男子開著轎車經過右側一處彎道時，車子突失控自撞路樹夾擊車內慘死。警方初步調查，肇事轎車左後輪使用備胎，懷疑因打滑失控釀成慘劇，已排除酒駕，將深入釐清。
車禍發生在昨晚約10點45分，46歲謝姓男子開著銀色轎車從下營區中正北路由北往南行駛，在經過中正北路一處大彎道時，車子不明原因失控自撞路樹，警消獲報在深夜11點05分趕至，發現轎車左側車體嚴重扭曲變形，車謝某受困駕駛座，已無呼吸心跳。
除下營消防分隊，麻豆分隊也來支援，動用破壞器材，歷經1個多小時，破壞車頂，將謝某拉出，惜頭骨變形破裂，已明顯死亡。
據知，未婚的46歲謝某，家住台南柳營區，是名油漆工，家屬難過的說，死者應是要去訪友途中自撞，至於車子使用情形並不清楚。
警方初步調查，死者排除酒駕，研判當時車速約60至70公里間，車速還好，懷疑應是轎車左後輪使用備胎，比其他3個正常規格輪胎明顯小1號，懷疑操控性較差，車子轉彎時打滑失控釀成慘劇。
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