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屏東潮州惡火奪2命 新裝住警器起火卻沒響
屏東縣潮州南進路今清晨4點發生火警，造成87歲行動不便詹母，以及70歲有身心障礙女兒廖女葬生火窟。據了解，起火戶近期才裝設住警器，但火警當時，鄰居並未聽聞住警器作響。縣府消防局初步研判，由於起火點在2樓，才會沒有觸發設於1樓的住警器，詳細的原因，仍待釐清。
縣府消防局近期為提升居家防火安全，特編列經費補助縣內居民安裝住宅用火災警報器，且獨居老人、中低收入戶及身心障礙等避難弱勢族群，已在2019年底全數安裝完畢，也包含潮州鎮南進路今天傳出火警的住戶。
據鄰居說法，火警當時，有聽聞屋內兩人呼救，以及試圖滅火所製造的聲響，同時也有聽到燃燒造成的爆裂聲，但卻未聽聞近期新裝設的住警器作響。
對此，消防火調科人員回應，該戶住警器設於1樓樓梯口，火警發生未產生作用的原因，可能是火點在二樓，濃煙向上竄升，才沒有觸發位於低處的住警器。
火調科人員強調，住警器未起作用的確切原因仍待釐清，未來也會多方考量住戶需求，並評估增設在易釀火警的區域。
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