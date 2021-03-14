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土地公生日湖警參拜保佑平安 送高麗菜宣導一舉數得
今天農曆2月初2福德正神（土地公）生日，許多土地公廟信眾絡繹不絕，苗栗縣警察局大湖分局副分局長蔡其宏率同員警參拜，並別具巧思送高麗菜，現場聽取交通及治安建言，宣導預防犯罪，不僅幫農友促銷，民眾也有好康，警方有宣傳效果，一舉數得。
一些信眾認為很特別，拜拜遇到警方，可以直接表達看法，又可以拿到高麗菜，大湖鄉長胡娘妹、鄉民代表會主席謝見德等人也來參拜，肯定大湖分局創新宣導預防犯罪，及維護治安的用心。
蔡其宏指出，詐騙手法千變萬化，但是只要遇事遵行「停」、「聽」、「看」守則；勿急、勿躁、多思考、詳查證，一定可以避免被騙及財物損失，更有賴民眾提高警覺意識，相互提醒，合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。
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