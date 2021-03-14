土地公生日湖警參拜保佑平安 送高麗菜宣導一舉數得

今天農曆2月初2福德正神（土地公）生日，許多土地公廟信眾絡繹不絕，苗栗縣警察局大湖分局副分局長蔡其宏率同員警參拜，並別具巧思送高麗菜，現場聽取交通及治安建言，宣導預防犯罪，不僅幫農友促銷，民眾也有好康，警方有宣傳效果，一舉數得。

一些信眾認為很特別，拜拜遇到警方，可以直接表達看法，又可以拿到高麗菜，大湖鄉長胡娘妹、鄉民代表會主席謝見德等人也來參拜，肯定大湖分局創新宣導預防犯罪，及維護治安的用心。