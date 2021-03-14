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報機車失竊員警協尋鬧烏龍 婦人不好意思「記錯了」
家住高雄市民權二路的蔣姓婦人騎車返家後，隔天早上在住家門前找不到機車，以為愛車遭竊報警，警方獲報後擴大搜索範圍，協助調閱監視器畫面，規格比照一般失竊案，最後在蔣婦住家對面的超商停車格找到失竊機車，蔣見愛車平安未失竊，笑笑對員警說「很不好意思啦！」
高雄市前鎮分局12日上午9時接獲車輛失竊通報，隨後派遣一心路派出所警員趙璿、何智豪前往，兩名警員先安撫蔣婦不安情緒，再根據機車狀況，研判應該是忘記停車地點在哪。
後來，一心路派出所警員協助調閱沿途監視器畫面，規格比照一般刑案辦理，搜索範圍還擴大至鄰近的民權路、一心路等鄰近街道，最後在蔣婦長江街的住家附近，順利找到這部機車。
見愛車未遭竊，蔣婦放下心中大石，她向警方表示，以前習慣將機車停在住家大樓下，但11日回家時，先把機車停在長江街附近，到超商買完東西後就直接走路回家，等到12日要出門時，沒想到機車換了位置，一時才會慌張，讓警察辛苦「很不好意思啦」。
前鎮分局分局長郭俊廷說，很多汽機車不見的通報，經過釐清才發現民眾只是記錯停放位置，建議可利用平常攜帶的手機，在停車後拍下停車位置及周遭環境，可幫助回想並加速找到自己愛車的時間。
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