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北捷接連恐嚇事件 捷警再提鄭捷事件：準備好防砍盾牌
台北捷運公司接連接獲2起恐嚇電子信件，捷運警察隊第一時間接獲北捷通報後，即刻派遣警力加強相關站體、車廂巡邏、守望勤務，提高捷運路網安全維護等級，並與轄區分局、刑事警察大隊科偵查隊等單位聯繫支援，先後3天2起案件均迅速查獲寄件恐嚇嫌疑人。
捷警指出，北捷接連接獲恐嚇信件，包含揚言在古亭站殺人及大坪林站發生爆炸。由於部份民眾因受到社群及媒體負面宣傳影響，利用網路匿名特性散布仇恨或恐嚇他人言論製造慌亂，
鑑於2014年捷運車廂內發生不幸的鄭捷隨機殺人事件，捷警持續維持捷運沿線各站巡檢勤務，落實勤務綿密及提高見警率，也在各站設有個是防彈盾牌或防砍圓盾、防暴毯等設備，隨時因應突發狀況。
捷警呼籲民眾，安全舒適的大眾捷運系統需共同維護，搭乘捷運若遇疑似不法或危險狀況，可隨時電話或親自通報警方前往處理，也提醒身邊親友勿將恐嚇公眾、製造恐慌訊息當作趣事轉傳，避免害人害己、無端觸法。
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