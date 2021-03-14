宜蘭元月死亡車禍10件平均3天1件 比去年同期增2倍以上

宜蘭今年元月共發生10件、10人死亡車禍，比起去年同期的3件、3人死亡，足足多出7件，增加2倍以上的死亡件數及人數；分析其中因為高齡者涉入的交通事故共7件，造成5名高齡者命喪黃泉。

宜蘭縣元月份A1死亡交通事故10件，宜蘭、羅東、三星警察分局轄內各發生3件最多，礁溪分局1件；以元月31天計算，平均3天就有1件死亡車禍，引起社會大眾的關切。

縣警察局分析事故肇事原因，未注意車前狀況最多占40%，駛入來向車道占20%，未依規定讓車占20% ，違反號誌管制占10%，超車未依規定占10%。

分析這10件死亡車禍中，因為自撞造成死亡的有3件，3件自撞死亡車禍中又有1件屬於高齡者。以1月2日晚上9點半為例，發生在三星鄉上將路的83歲高齡者死亡車禍，肇事的高齡長輩要穿越道路時，未注意左右來車，遭由東向西行駛的自小客車撞擊；另一件發生在1月21日的63歲長者，騎機車沿宜蘭市東港路二段東港橋西往東行駛，自撞陸橋的護欄。

警察局表示，針對A1死亡事故發生後，要求轄區分局於事故地點編排一周以上勤務，實施定點、不定點交通稽查及違規取締，且運用移動式紅藍爆閃式警示燈，警示人車注意行車安全，增加見警率。

要求各警察分局持續召開社區治安座談會，結合相關單位前往高齡社區宣導正確駕駛觀念；另外公路總局現實施高齡者換照制度，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年需重新換發駕照，利用換照時檢測體能並加強高齡開車宣導。