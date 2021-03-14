捷運大坪林站驚傳恐嚇爆炸案 北捷即起加強巡邏

又傳出恐嚇信件！台北捷運昨晚再度於客服信箱接獲到一封恐嚇信件，內容表示捷運大坪林站將發生大爆炸案，北捷今回應，看到信件後工作人員隨即報警，目前已逮到恐嚇嫌犯，後續均交由警方處理，捷運列車也正常營運。

北捷表示，工作人員昨日晚間9時在客服信箱看到恐嚇信，信中內容提到「後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸」，由於捷運是民眾重要交通工具，加上與大坪林站3號出口共構的聯合開發大樓又是消防署、國家災害防救中心和中央災害應變中心等國家重要單位辦公室。

工作人員不敢大意，當下即刻通報行控中心、捷運警察並向警方報案，全線車站人員配合警方加強警戒。北捷表示，客服中心每日均由專人檢視公司郵件信箱，若有異常郵件即刻通報處理，12日接獲民眾古亭站恐嚇郵件，除了即刻通報行政中心及捷警，也向警方報案，並感謝警員迅速破案。

昨日晚間客服信箱再度接獲民眾大坪林站恐嚇郵件，除同步通報行控中心、捷警並向警方報案外，捷警也加強派員至大坪林站巡守，站務人員即時起編排守望勤務，捷運站體加強巡查防治，同時全線車站及列車均已加強檢視，將可能隱藏空間如廁所、垃圾桶、消防栓箱等列入檢視重點。