「台版吳哥窟」爆紅違規增 警方加強交管拍照告發

緊鄰曾文水庫的台南楠西萬佛寺，因景觀特殊，而有「台版吳哥窟」之稱意外爆紅，不少遊客為貪圖方便違停亂象頻傳，玉井警分局除加強周邊交通管制，也拍照告發，希望遏止交通亂象。

萬佛寺為出家人清修場所，並未對外開放，在外界請託下，住持日前同意周六、日開放參觀，園中有洞穴鐘乳石、金龍大船與日本風格的寺廟萬佛寺等景觀，許多遊客參訪後更在網路臉書社群分享，遊客暴增。

玉井警分局指出，萬佛寺停車位僅30席，提供遊客使用洗手間較為簡陋，且中午不提供素食，不少遊客誤以為是開放觀光的寺廟而敗興而歸。

且萬佛寺外曾庫公路僅兩線道，路幅較窄未設停車位，許多遊客違規停車造成當地居民困擾；萬佛寺已請義工加強疏導人車，引導車輛緊靠路邊，未來並計畫於該寺對面開闢新的停車場供遊客停車；玉井警分局亦派員加強周邊巡邏及交通疏導，擺設交通錐與拉設尼龍線禁止違停，若有停車嚴重妨害車輛通行者，將拍照逕行取締。