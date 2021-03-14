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1斤200元蒜頭沒成熟被賊搶先收！警分局長下田宣戰
雲林沿海地區栽種的第1期蒜頭尚未進入採收期，因蒜價高「蒜頭賊」動作快，連還沒完全熟成的蒜頭就提早來「搶收」，農民一晚就被割走上萬元蒜頭，心如淌血，向議員訴苦求助。台西警分局長張文峰今早親自巡田關切並向竊賊宣戰，強調除全面加強排查並已和社區巡守隊展開夜間聯巡，沒有監視器的農區將「愈暗地方巡愈多！」
國內蒜頭主產地的雲林沿海地區，今年栽種的蒜頭長得豐美，經過7個月辛苦栽種，眼看就可採收了，沒想到「蒜頭賊」提早來光顧，利用晚上到偏僻的蒜田，輕鬆剪蒜，一個晚上起碼採走上萬元的蒜頭，農民苦得哇哇叫。
「拜託留口飯給農民吃！」麥寮鄉施厝村許姓農民說，再過約半個月就可全面採收了，他的田不靠馬路，人煙稀少，怕蒜賊來偷就和父親輪番守夜，沒想到還是被偷，真是「守暝一更，作賊一暝！」實也莫可耐何，最令他們痛心的是，連還沒完全熟成的蒜頭也被偷，「實在真么壽！」
目前蒜頭價格高，因還沒開始採收，產地價尚無行情，但目前市面「舊蒜」或進口蒜零售價每台斤仍高居約兩百元以上，一個晚上就採走上萬元的蒜頭，農民虧很大，紛紛向縣議員許留賓求援，許留賓說，據知目前約只2、3戶農民受害，除請警方協助也請社區巡守隊加強夜巡，以免持續被偷。
台西分局長張文峰今天獲知馬上到蒜田巡視關切並向蒜賊宣戰，他指出，警方已全面清查，並將護蒜列為重點勤務，結合各村巡守隊編排「夜間聯巡」勤務，尤其偏僻農區會加強夜巡，深入愈暗地方巡查愈多，更在各路口排暗哨查察可疑車輛，排查銷贓管道，相信警民合作，必可杜絕蒜頭遭竊。
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