國中師駕車去開會卻突然拋錨 2警經過助推車

高雄市左營區61歲黃姓國中老師本月12日下午原預計開車到某國中參加會議，車輛行經翠華、東門路口卻突然拋錨，左營警分局2員警巡邏經過，看到紅綠燈已轉綠燈，黃師的轎車卻遲遲未往前，詢問後員警協助將轎車推到路旁，避免影響用路人及黃姓駕駛人身安全。

黃師向警方表示，她當天下午3時許駕車到路口等紅綠燈，待紅燈轉綠燈，她的轎車突然拋錨，發都發不動，眼見會議時間快到了，正在車中不知所措時，員警剛好經過。

員警先請黃師在車內操控方向盤，由2位員警合力將車輛推到路旁，並指導黃師將後車箱的三角架放到車後5公尺處、開啟故障警示燈，最後再聯繫保養廠前來拖吊維修，避免造成車輛及駕駛二次傷害。