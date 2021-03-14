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國中師駕車去開會卻突然拋錨 2警經過助推車
高雄市左營區61歲黃姓國中老師本月12日下午原預計開車到某國中參加會議，車輛行經翠華、東門路口卻突然拋錨，左營警分局2員警巡邏經過，看到紅綠燈已轉綠燈，黃師的轎車卻遲遲未往前，詢問後員警協助將轎車推到路旁，避免影響用路人及黃姓駕駛人身安全。
黃師向警方表示，她當天下午3時許駕車到路口等紅綠燈，待紅燈轉綠燈，她的轎車突然拋錨，發都發不動，眼見會議時間快到了，正在車中不知所措時，員警剛好經過。
員警先請黃師在車內操控方向盤，由2位員警合力將車輛推到路旁，並指導黃師將後車箱的三角架放到車後5公尺處、開啟故障警示燈，最後再聯繫保養廠前來拖吊維修，避免造成車輛及駕駛二次傷害。
左營分局提醒，開車上路前務必先檢視車輛各項油、水、胎紋等，確認車輛安全無虞再上路，另外如遇車輛突然故障，也切記保持冷靜勿慌張，先開啟故障雙黃燈、再取下後車廂三角架置於車後警示，後於路旁安全處報警及聯繫保養廠，以確保自己及其他用路人行車安全。
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