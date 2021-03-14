41歲再現劇團團長死因出爐 草草戲劇節將設紀念牆

再現劇團團長黃民安昨天參與「草草戲劇節」側臥地上不醒，送醫搶救仍不治，嘉義地檢署今上午相驗，確認他因高膽固醇血症，造成心因性休克死亡，死因為病死，排除外力；主辦單位阮劇團、所屬的再現劇團表示直到本月21日戲劇節閉園為止，會設置紀念牆，並協助家屬處理後事。

主辦草草戲劇節的阮劇團、黃民安的再現劇團，昨晚在臉書哀悼表示，他長期致力於表演藝術，正值壯年，是大放光芒的創作階段，卻措手不及地失去了他，「很遺憾這條道路，未來將沒有民安一同前行，但他直到最後一刻都在準備演出的精神，在我們心上，烙下永恆的印記。」

阮劇團及再現劇團也說，，對於驟然離世，同表最深的遺憾與沈痛，「民安是一位藝術家、一位表演者、一位演員，他動人的演出，民安最後的一抹身影，鑿刻於草草戲劇節，我們永遠不會忘記。」

阮劇團及再現劇團強調，今天起直到草草藝術節本月21日閉園為止，2個劇團及黃民安的夫人官官，會於戲劇節的嘉義縣民雄園區共同設置紀念他的紀念牆，準備鮮花與祝福的卡片，讓喜愛表演藝術、關心黃民安的朋友們，為他獻上祝福；後續事宜，劇團會盡力協助家屬安排。

嘉縣府指出，團長當時已表演完兩場，並於表演區後方側臥休息，由於他飾演是1名多才多藝救場的街友，當時目擊人以為他正以角色的狀態休息，直到表演時間到了他卻還沒開始演出，才發覺事態有異，並通報護理站、轉報嘉縣消防局送往急救，但現場已無自主呼吸。