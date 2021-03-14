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百名高雄阿蓮鄉親送愛 資助車禍重傷母女3人度難關

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市阿蓮區日前發生嚴重車禍，陳家母女3人共乘的機車與大貨車擦撞倒地，3人傷勢嚴重尚未出院。事故發生後經濟負擔沉重，阿蓮鄉親得知困境發起募款，今早由高市議員李亞築與負責人張淵源將捐款15萬9700元送至陳爸爸手上，代替118人轉達關懷與慰問。

本月6日，阿蓮區忠孝路、和平路口發生大貨車、機車擦撞車禍，造成騎機車的陳家母女3人受傷，2個受傷的女兒年紀分別是7歲與9歲，3人險遭車輪輾過，傷勢相當嚴重，住在加護病房數天才脫險。

陳家夫妻都是工廠小員工，家中經濟不甚寬裕，陳先生在妻女受傷後請長假照顧，家中頓失經濟來源。阿蓮區和蓮里長陳秀裡與張淵源等人發起愛心募款，透過臉書社群分享，多達118人慷慨解囊，數日來，500元、1000元相挺，共募得15萬9700元。

今早高市議員李亞築與張淵源一同將外界愛心送至陳先生手上，轉達百餘鄉親心意。李雅築說，陳家是小康家庭，母女3人同日受傷帶來沉重壓力，發生意外令人遺憾，盼陳家早日度過難關。

高市議員李雅築（左一）、善款負責人張淵源（右）將捐款15萬9700元送至醫院交給陳爸爸（中）。圖／李亞築提供
高市議員李雅築（左一）、善款負責人張淵源（右）將捐款15萬9700元送至醫院交給陳爸爸（中）。圖／李亞築提供
今早負責人張淵源（右）將捐款15萬9700元送至醫院轉交陳家人。圖／李亞築提供
今早負責人張淵源（右）將捐款15萬9700元送至醫院轉交陳家人。圖／李亞築提供

愛心 募款

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