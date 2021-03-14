百名高雄阿蓮鄉親送愛 資助車禍重傷母女3人度難關

高雄市阿蓮區日前發生嚴重車禍，陳家母女3人共乘的機車與大貨車擦撞倒地，3人傷勢嚴重尚未出院。事故發生後經濟負擔沉重，阿蓮鄉親得知困境發起募款，今早由高市議員李亞築與負責人張淵源將捐款15萬9700元送至陳爸爸手上，代替118人轉達關懷與慰問。

本月6日，阿蓮區忠孝路、和平路口發生大貨車、機車擦撞車禍，造成騎機車的陳家母女3人受傷，2個受傷的女兒年紀分別是7歲與9歲，3人險遭車輪輾過，傷勢相當嚴重，住在加護病房數天才脫險。

陳家夫妻都是工廠小員工，家中經濟不甚寬裕，陳先生在妻女受傷後請長假照顧，家中頓失經濟來源。阿蓮區和蓮里長陳秀裡與張淵源等人發起愛心募款，透過臉書社群分享，多達118人慷慨解囊，數日來，500元、1000元相挺，共募得15萬9700元。