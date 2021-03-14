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釣不到魚返航在港口前翻覆 獲救既慶幸又覺得倒楣

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東富岡漁港外今天中午發生漁船翻覆意外，2噸的裕龍號漁船在入港時船艙進水且被風浪打中翻覆，沉入海底，傅姓船長和林姓船員馬上被出港馳援的海巡人員和祥湧6號救起。慶幸獲致之餘他們也直呼倒楣，因為一早出海沒釣到魚，回航快到家還沉船。

海巡署伽藍安檢所長陳甲臻說，裕龍號約中午11點14分在入港前港嘴附近沉沒，當時距離進港約只剩200公尺遠，附近釣客發現馬上向安檢所和台東縣警局報案，海巡人員和祥湧6號馬上出港救援，5分鐘內就救起傅、林2人返航。2人雖受驚嚇，但意識清楚、行動自如，沒有大礙，已返家休息。

傅姓船長和林姓船員年約60歲。他們說，今早5點多出海釣魚，但一直沒有收穫，所以中午就決定提早返航，但船開到漁港附近時，發現船艙進水，而且船隻傾斜，結果一個浪剛好打來，船隻瞬間翻覆，他們游上岸後，試著游往港口，沒多久祥湧6號和海巡人員就抵達救援。

「很幸運也很倒楣」，傅姓船長說，如果不是釣不到魚提早返航，船沉在外海可能等不到救援；但都已經快到港口卻沉船，也是滿倒楣的。

海巡人員和祥湧6號船隻合力救起裕龍號船長和船員。圖／海巡一三大隊提供
海巡人員和祥湧6號船隻合力救起裕龍號船長和船員。圖／海巡一三大隊提供
海巡人員和祥湧6號船隻合力救起裕龍號船長和船員。圖／海巡一三大隊提供
海巡人員和祥湧6號船隻合力救起裕龍號船長和船員。圖／海巡一三大隊提供
海巡人員和祥湧6號船隻合力救起裕龍號船長和船員。圖／海巡一三大隊提供
海巡人員和祥湧6號船隻合力救起裕龍號船長和船員。圖／海巡一三大隊提供
沉沒的裕龍號。圖／讀者提供
沉沒的裕龍號。圖／讀者提供

海巡署 安檢 台東

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