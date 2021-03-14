快訊

直播／再傳挪威醫護打AZ疫苗後血栓 莊人祥下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劇場工作者黃民安心因性休克猝死 嘉縣府辦追思

中央社 / 嘉義縣14日電

再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義草草戲劇節驚傳休克，警消搶救仍宣告不治。聯合報系記者莊祖銘／翻攝
再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義草草戲劇節驚傳休克，警消搶救仍宣告不治。聯合報系記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣第13屆草草戲劇節昨天發生憾事，再現劇團團長黃民安在演出空檔不幸驟逝，嘉縣府今天在現場辦理追思會。檢方上午進行相驗，死者因高膽固醇血症造成心因性休克死亡。

嘉義縣政府上午在嘉義縣表演藝術中心辦理追思記者會，由文化部政務次長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁共同主持，並由第13屆草草戲劇節執行單位阮劇團團長汪兆謙說明事發情況及處置方式，隨後一行人前往黃民安倒下的現場默哀及獻花。

汪兆謙表示，這起事件發生於昨天下午，黃民安當時在演出空檔於表演區後方側臥休息，由於表演為情境式演出，黃民安飾演1名街友，據現場目擊民眾描述，當時都認為黃民安正以角色的狀態休息，但直到預定表演時間仍未開始表演，才感覺事態有異。

汪兆謙指出，當時立即通報園區護理站，並通知消防局出動救護車救護，護理師到場發現黃民安呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即施作心肺復甦術（CPR）等急救措施，隨即送醫急救仍宣告不治。

汪兆謙說，黃民安為再現劇團團長，是資深劇場工作者，現年42歲，平時並無特殊身體異常情況，黃民安昨天下午先完成2場次演出，憾事發生在第3場演出前。

蕭宗煌表示，黃民安是1名優秀藝術工作者，發生這樣事情，令人深感遺憾及不捨；另外，在文化部已送立法院審查的文化藝術獎助條例中，將加強對於藝文工作者保障，期望能在立法院這個會期通過，對藝文工作者才有更完整保障。

翁章梁說，昨天參加第13屆草草戲劇節活動，還到園區親自觀賞黃民安的演出，得知消息感到震驚與沉痛，已指示嘉義縣文化觀光局長許有仁全力協助家屬處理後續事項，確保家屬權益。

汪兆謙表示，黃民安驟然離世，令人不捨，特別在表演藝術中心設置紀念牆，並準備鮮花與祝福卡片，讓喜愛表演藝術、關心黃民安的朋友一起獻上祝福，讓黃民安以1名表演者身分，用另一種形式永駐大家心中。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，黃民安死亡案件，檢方上午進行相驗，死者因高膽固醇血症造成心因性休克死亡。

嘉義

延伸閱讀

台藝大畢業班花蓮首演 偏鄉孩子首度進劇場看舞蹈

再現劇團團長黃民安演出驟逝 最後身影永留劇場

抗議藝文場館關閉近半年 法國劇院占領行動延燒

男演員黃民安驟逝 草草藝術節設紀念牆 網友同聲哀悼

相關新聞

北捷1女嚎哭下跪 乘客驚慌…對講機竟失靈

台中一名李姓男子涉嫌發信至北捷客服信箱，威脅「即將在古亭站殺人」，儘管嫌犯已落網，不過北市議員耿葳助理，昨搭乘板南線時，...

屏東潮州暗夜住宅大火 母女救出無生命跡象

屏東縣消防局今清晨4點7分接獲報案，潮州鎮南進路發生住宅火警，現場3樓建物，2樓冒煙起火，屋主詹姓母女2人受困，消防人員...

獨／誤信假檢察官警官詐騙電話 婦人家中百萬現金、金銀財寶全被騙光

實在無良！68歲張姓婦人一個月前碰上詐騙集團，聽從「假檢察官與警官」指示，將畢生積蓄與家中金銀珠寶全部裝箱面交給對方監管...

女騎士頸椎斷裂仍急救中 閨密控肇事18歲賓士男：無照媽寶

台中市張姓男子在7日凌晨零時許，駕駛賓士車行經北區北區忠明路一處閃燈路口時，撞上一名欲穿越路口的機車彭姓女騎士，彭女重傷...

曾因菸蒂起火 屏東暗夜惡火釀2死…鄰居嘆：講不聽

屏東潮州鎮南路上一處民宅二樓今天清晨4時許，不明原因發生火警，釀成兩死的事故。據了解，死者為詹姓婦女分別為87歲、70歲...

百名高雄阿蓮鄉親送愛 資助車禍重傷母女3人度難關

高雄市阿蓮區日前發生嚴重車禍，陳家母女3人共乘的機車與大貨車擦撞倒地，3人傷勢嚴重尚未出院。事故發生後經濟負擔沉重，阿蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。