劇場工作者黃民安心因性休克猝死 嘉縣府辦追思

再現劇團團長黃民安昨天下午於嘉義草草戲劇節驚傳休克，警消搶救仍宣告不治。聯合報系記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣第13屆草草戲劇節昨天發生憾事，再現劇團團長黃民安在演出空檔不幸驟逝，嘉縣府今天在現場辦理追思會。檢方上午進行相驗，死者因高膽固醇血症造成心因性休克死亡。

嘉義縣政府上午在嘉義縣表演藝術中心辦理追思記者會，由文化部政務次長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁共同主持，並由第13屆草草戲劇節執行單位阮劇團團長汪兆謙說明事發情況及處置方式，隨後一行人前往黃民安倒下的現場默哀及獻花。

汪兆謙表示，這起事件發生於昨天下午，黃民安當時在演出空檔於表演區後方側臥休息，由於表演為情境式演出，黃民安飾演1名街友，據現場目擊民眾描述，當時都認為黃民安正以角色的狀態休息，但直到預定表演時間仍未開始表演，才感覺事態有異。

汪兆謙指出，當時立即通報園區護理站，並通知消防局出動救護車救護，護理師到場發現黃民安呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即施作心肺復甦術（CPR）等急救措施，隨即送醫急救仍宣告不治。

汪兆謙說，黃民安為再現劇團團長，是資深劇場工作者，現年42歲，平時並無特殊身體異常情況，黃民安昨天下午先完成2場次演出，憾事發生在第3場演出前。

蕭宗煌表示，黃民安是1名優秀藝術工作者，發生這樣事情，令人深感遺憾及不捨；另外，在文化部已送立法院審查的文化藝術獎助條例中，將加強對於藝文工作者保障，期望能在立法院這個會期通過，對藝文工作者才有更完整保障。

翁章梁說，昨天參加第13屆草草戲劇節活動，還到園區親自觀賞黃民安的演出，得知消息感到震驚與沉痛，已指示嘉義縣文化觀光局長許有仁全力協助家屬處理後續事項，確保家屬權益。

汪兆謙表示，黃民安驟然離世，令人不捨，特別在表演藝術中心設置紀念牆，並準備鮮花與祝福卡片，讓喜愛表演藝術、關心黃民安的朋友一起獻上祝福，讓黃民安以1名表演者身分，用另一種形式永駐大家心中。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，黃民安死亡案件，檢方上午進行相驗，死者因高膽固醇血症造成心因性休克死亡。