嘉義女騎士喝完摻酒魚湯撞違停車 法官3理由判酒駕無罪

嘉義方姓女子遭控去年12月喝完摻酒的魚湯後，涉騎機車擦撞，當下測得呼氣酒測值每公升0.19毫克，但檢警回溯她騎車時應超過0.25標準，依法送辦起訴。嘉義地院認為，以代謝公式推算最低也可能未達0.25，且她通過平衡測試，撞上的轎車還違停，無法認定酒駕導致車禍，判無罪，可上訴。

起訴指控，方姓女子去年12月20日晚間9點15分許，在家裡喝完含有酒類的魚湯，約9點21分騎機車外出時不慎擦撞停在慢車道左側、分隔島旁的違停轎車，警方獲報趕抵，約10點25分酒測0.19毫克，回溯約1小時10分鐘前騎車時，酒精濃度應超過0.25毫克，因此涉犯服用酒類駕駛動力交通工具罪嫌。

方姓女子應訊也承認有先喝含酒的魚湯，法官發現，依刑事局所用推算人體血液酒精代謝的公式，代謝作用為每小時下降約每公升0.05毫克至0.2毫克，以此推算方女騎車時的酒精濃度為0.248毫克至0.423毫克之間，最低有可能不到0.25毫克。

法官指出，酒精被人體吸收消化，濃度會於一定時間後達到高峰，接著就呈現線性減少方式下降，所以如果酒測跟喝酒時間相隔不久，可能會出現誤判，而方女10點25分呼氣酒測0.19毫克、10點34分抽血換算濃度0.335毫克，也不排除騎車時濃度低於0.19。