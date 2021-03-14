聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義女騎士喝完摻酒魚湯撞違停車 法官3理由判酒駕無罪
嘉義方姓女子遭控去年12月喝完摻酒的魚湯後，涉騎機車擦撞，當下測得呼氣酒測值每公升0.19毫克，但檢警回溯她騎車時應超過0.25標準，依法送辦起訴。嘉義地院認為，以代謝公式推算最低也可能未達0.25，且她通過平衡測試，撞上的轎車還違停，無法認定酒駕導致車禍，判無罪，可上訴。
起訴指控，方姓女子去年12月20日晚間9點15分許，在家裡喝完含有酒類的魚湯，約9點21分騎機車外出時不慎擦撞停在慢車道左側、分隔島旁的違停轎車，警方獲報趕抵，約10點25分酒測0.19毫克，回溯約1小時10分鐘前騎車時，酒精濃度應超過0.25毫克，因此涉犯服用酒類駕駛動力交通工具罪嫌。
方姓女子應訊也承認有先喝含酒的魚湯，法官發現，依刑事局所用推算人體血液酒精代謝的公式，代謝作用為每小時下降約每公升0.05毫克至0.2毫克，以此推算方女騎車時的酒精濃度為0.248毫克至0.423毫克之間，最低有可能不到0.25毫克。
法官指出，酒精被人體吸收消化，濃度會於一定時間後達到高峰，接著就呈現線性減少方式下降，所以如果酒測跟喝酒時間相隔不久，可能會出現誤判，而方女10點25分呼氣酒測0.19毫克、10點34分抽血換算濃度0.335毫克，也不排除騎車時濃度低於0.19。
法官還認為，方姓女子接受直線及平衡測試、同心圓測試都通過，且案發路段光線不佳，轎車又違規停車，不排除方女是不慎碰撞，加上檢方提出有關她無法安全駕駛、「不勝酒力」事證不足，判全案無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言