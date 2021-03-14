很想他！桃園9旬老婦迷路癱坐路邊 沒找到失散弟不回家

桃園中壢一名9旬老婦獨自出門尋找失散多年的弟弟，卻迷路癱坐在路邊，員警獲報後，將老婦帶回派出所內，提供熱水和熱食充飢取暖。婦人兒子接獲通知後隨即趕抵，頻頻向警方致謝。

中壢警分局中福派出所員警涂怡安、蔡東育昨晚7點多接獲民眾報案，稱中壢區南園二路上有一名迷途老婦，警方隨即趕抵現場，發現該名90歲老婦神情疲憊，體力不支癱坐在椅子上。

婦人哽咽地向員警表示「很想弟弟」，自己和弟弟從小相依為命，但婚後隨丈夫至外地打拚後就與弟弟失去聯繫，這幾年用盡各種方法還是無法得知弟弟的消息，懇請員警幫幫她，還執意要找到弟弟才肯回家。