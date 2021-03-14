女騎士頸椎斷裂仍急救中 閨密控肇事18歲賓士男：無照媽寶

台中市張姓男子在7日凌晨零時許，駕駛賓士車行經北區北區忠明路一處閃燈路口時，撞上一名欲穿越路口的機車彭姓女騎士，彭女重傷命危在醫院急救迄今，昨天有彭女閨密在網路留言，稱彭女頸椎斷裂「快不行了」，指肇事的張無照駕駛，且案發後7天才由父母出面，甚至還在家玩IG改自我介紹，讓彭女閨密看不下去，上網控訴。

該名女網友表示，她是7日發生車禍女騎士的朋友，彭女在案發後昏迷指數3，頸椎斷裂，救回來很有可能是植物人，但昨天晚間接獲訊息，彭女的病情惡化，有可能「快不行了」，因此才會上網控訴，肇事駕駛案發後的態度。

她說，駕駛賓士車肇事的張姓男子只有18歲，是台中市某高工的學生，肇事時是無照駕駛，7日凌晨發生車禍，事隔13天才由父母出面，期間沒有任何慰問，張還被發現除了避不見面外，甚至還在玩IG，期間保險公司要聯絡張，張也都不聞問，「到底憑什麼？好希望他也能遭受一樣的痛苦」。