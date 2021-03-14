台中后里這間工廠一個月燒4次居民怒 市府再罰並追有無縱火

不到一個月燒4次！台中市后里區一間橡膠工廠上月大火，消防隊員搶救後當天撲滅，後續起火共4次，附近居民受不了抗議，台中市府今天表示，環保局已連續開罰，因密集起火很可疑，是否涉及蓄意縱火，已由消防和警方調查中。

許多后里人說，這間工廠火警從上月燒到昨晚，誇張且不可思議，造成的空汙讓當地居民苦不堪言，要求相關單位查清楚，否則一場火燒得沒完沒了。

台中市消防局表示，這間橡膠工廠從2月20日到昨天，共起火燃燒4次，分別為2月20日、26日、3月7日、13日，經詢問附近居民及業主都表示，燃燒前幾小時都未發現有冒煙情形，消防局已請業者加強維護，並請附近居民若遇可疑人士立即通報相關單位處理。

環保局表示，2月20日火警發生時派員前往稽查，初步研判因置放橡膠等物質管理不當致產生自燃，發生嚴重空氣污染，造成大量明顯的粒狀及異味污染物散布於空氣中，依違反空氣污染防制法第32條規定，處分500萬元罰鍰。

環保局另於2月26日、3月8日接獲通報，派員至現場稽查時，火勢已完全撲滅，經檢測空品數值無異常，昨天凌晨3點接獲火警通報，到現場稽查時燃燒散佈明顯空氣污物，清晨5點55分撲滅，環保局依違反空氣污染防制法第32條規定，後續再裁罰10萬至500萬元罰鍰；市府將持續派員監控，另涉及蓄意縱火部分將函請警察機關及消防機關調查後，依相關規定辦理。