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台中后里這間工廠一個月燒4次居民怒 市府再罰並追有無縱火

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

不到一個月燒4次！台中市后里區一間橡膠工廠上月大火，消防隊員搶救後當天撲滅，後續起火共4次，附近居民受不了抗議，台中市府今天表示，環保局已連續開罰，因密集起火很可疑，是否涉及蓄意縱火，已由消防和警方調查中。

許多后里人說，這間工廠火警從上月燒到昨晚，誇張且不可思議，造成的空汙讓當地居民苦不堪言，要求相關單位查清楚，否則一場火燒得沒完沒了。

台中市消防局表示，這間橡膠工廠從2月20日到昨天，共起火燃燒4次，分別為2月20日、26日、3月7日、13日，經詢問附近居民及業主都表示，燃燒前幾小時都未發現有冒煙情形，消防局已請業者加強維護，並請附近居民若遇可疑人士立即通報相關單位處理。

環保局表示，2月20日火警發生時派員前往稽查，初步研判因置放橡膠等物質管理不當致產生自燃，發生嚴重空氣污染，造成大量明顯的粒狀及異味污染物散布於空氣中，依違反空氣污染防制法第32條規定，處分500萬元罰鍰。

環保局另於2月26日、3月8日接獲通報，派員至現場稽查時，火勢已完全撲滅，經檢測空品數值無異常，昨天凌晨3點接獲火警通報，到現場稽查時燃燒散佈明顯空氣污物，清晨5點55分撲滅，環保局依違反空氣污染防制法第32條規定，後續再裁罰10萬至500萬元罰鍰；市府將持續派員監控，另涉及蓄意縱火部分將函請警察機關及消防機關調查後，依相關規定辦理。

消防局表示，第一次的火警鑑定報告目前仍在整理中，未送交警方，後續的火警是否有人為可能，需另案調查；大甲警分局表示，將等收到台中市消防局的火災鑑定報告再追查有無縱火可能，但警方目前都未接獲民眾舉報指稱有縱火可能的情資。

台中市后里區一間工廠上月大火，至今已燒4次。圖／台中市消防局提供
台中市后里區一間工廠上月大火，至今已燒4次。圖／台中市消防局提供

台中市 縱火

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