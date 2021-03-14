先上湯還是先出菜？幼兒園幫廚爭執弄撒熱湯 互控傷害

新北市中和某幼兒園連姓、易姓2名女幫廚因烹飪手法不同常有爭執，前天中午又因為先上湯還是先上菜的問題吵了起來，比手畫腳互指對方不是，結果弄翻盛到一半的熱湯，雙雙掛彩燙傷送醫，衍生互控傷害案件。

據了解，連女（45歲）與易女（34歲）因飲食習慣不同，料理手法也不同，常為了菜色的備料處理和調味方式爭吵，感情不睦已久，這次則是為了出餐順序而吵。

事發後，連女表示自己當時正準備出菜，盛湯盛到一半，易女就跑到廚房催促湯怎麼還沒裝好。她當時有請易女先把其他的菜端出去，但對方堅持先上湯，還不斷比手畫腳與她爭執，導致手中的湯因爲被對方揮到而被弄翻。

面對指控，易女否認，辯稱先上湯品是轉達幼兒園老師的要求，並非自己的主意。而且，爭吵是連女先動手，對方手中的熱湯會弄撒，也是對方沒拿穩鍋子造成，自己也因為熱湯被燙傷。