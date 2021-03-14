本田駕駛左轉疑未禮讓 奧地利「單缸公爵」撞上倒栽蔥

台中市北區漢口路、漢陽街在今天上午8時許，傳出一輛轎車撞上一輛大型重機的交通事故，騎車的夏姓男子手腳有擦挫傷送醫，附近有民眾看到，騎士是騎乘較少見、由奧地利公司KTM生產、俗稱「單缸公爵」的大型重機，該輛重機發生車禍後二輪朝天，也讓路過民眾議論紛紛，拿出手機拍攝。

警方表示，全案疑左轉車未禮讓、直行車行經路口未減速才釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。

據查，柯姓男子（46歲）今天上午8時許，駕駛Honda轎車沿北區漢口路往漢陽街方向行駛，行經漢陽街時欲左轉，疑左轉時未禮讓，當時夏姓男子（30歲）騎著KTM的大型重機，沿漢口路往中清路方向行駛時，雙方在路口發生碰撞，夏機車撞上柯的右前車頭，夏車也因車禍衝擊力道，撞成二輪朝天，雙方車輛都有毀損，夏手腳有多處擦挫傷。

台中市第二警分局交通分隊獲報到場，初步研判為左轉車未禮讓直行車、直行車行經路口未減速，才會釀禍，雙方都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。