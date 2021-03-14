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噁！嘉義轉運站大廳解褲撒尿 男：不知廁所在哪
民眾昨天晚間在嘉義轉運站發現1名年約60歲的男子，涉於站內ATM提款機旁當場解開褲子小便，趕緊通報站務人員，但男子被質問「為什麼要在這邊尿尿？」僅回答「哇丟毋知啊（台語，指不知道）」，隨即走出去；站務人員只好趕緊清理消毒，暫未進一步究責。
嘉義轉運站經理謝連仲說，不清楚男子是否剛下車的乘客或路過民眾，也不得而知他是否來不及才尿在地上，由於發生位置距離大門口不遠，相當無奈。
據了解，60歲男子昨晚9點多，在嘉義轉運站1樓門口進入的左側、1台ATM旁，也緊鄰手扶梯，直接解開褲檔拉鍊，就尿在牆角地面，有民眾當時從2樓搭手扶梯下來目擊，趕緊向櫃台反映。
站務人員上前關心時男子已拉起拉鍊，人員氣得質問「你這樣對嗎？那邊明明就有廁所，為什麼要在這邊尿尿？」男子揮手說「哇丟毋知啊」，人員再批「你這樣做對嗎？」但男子不再回應，直接走往大廳出口方向。
站務人員無奈之餘，只能先清掉地上的尿液並消毒，對此事相當傻眼。謝連仲表示，嘉義轉運站目前最後一班發車為凌晨12點10分，但半夜仍有其他縣市車輛進站，也考量民眾徒步穿越從前站走往後站，所以轉運站24小時開放，先前發生幾次有民眾反映樓梯間很臭，才發現被亂尿，懷疑遊民趁沒人就直接小解。
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