噁！嘉義轉運站大廳解褲撒尿 男：不知廁所在哪

民眾昨天晚間在嘉義轉運站發現1名年約60歲的男子，涉於站內ATM提款機旁當場解開褲子小便，趕緊通報站務人員，但男子被質問「為什麼要在這邊尿尿？」僅回答「哇丟毋知啊（台語，指不知道）」，隨即走出去；站務人員只好趕緊清理消毒，暫未進一步究責。

嘉義轉運站經理謝連仲說，不清楚男子是否剛下車的乘客或路過民眾，也不得而知他是否來不及才尿在地上，由於發生位置距離大門口不遠，相當無奈。

據了解，60歲男子昨晚9點多，在嘉義轉運站1樓門口進入的左側、1台ATM旁，也緊鄰手扶梯，直接解開褲檔拉鍊，就尿在牆角地面，有民眾當時從2樓搭手扶梯下來目擊，趕緊向櫃台反映。

站務人員上前關心時男子已拉起拉鍊，人員氣得質問「你這樣對嗎？那邊明明就有廁所，為什麼要在這邊尿尿？」男子揮手說「哇丟毋知啊」，人員再批「你這樣做對嗎？」但男子不再回應，直接走往大廳出口方向。