台南婦人吞藥想不開 警消及時救援

「我的女性好友吃了很多藥，請救救她。 」台南市警三分局員警昨天接獲民眾報案，報案人說，獨居蔡姓女友人近期因疑似婚姻觸礁及財務吃緊，失去聯繫，林女擔心安危遂報請警方協助。員警到場發現蔡女躺臥一樓沙發，已失去意識，消防人員急救送醫院搶救，及時救回一命。

台南市警三分局昨天上午8點多獲報，疑有民眾意圖輕生，安南派出所警員蔡元斌、林宜廷趕赴安南區了解，報案人林女向警表示獨居女性蔡姓友人蔡（52歲）近期因疑似婚姻觸礁及財務吃緊，傳簡訊告知「我吃了很多領的藥」「現在只想安穩的睡覺」等語即失去聯繫，林女擔心蔡女安危報請警方協助。

員警和消防人員到場發現蔡女躺臥一樓沙發，已失去意識，桌面留有已服藥物殘跡，急救後送安南醫院搶救，蔡、林等二員並即通知蔡女家屬到醫院協助。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )