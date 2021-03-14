聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南婦人吞藥想不開 警消及時救援
「我的女性好友吃了很多藥，請救救她。 」台南市警三分局員警昨天接獲民眾報案，報案人說，獨居蔡姓女友人近期因疑似婚姻觸礁及財務吃緊，失去聯繫，林女擔心安危遂報請警方協助。員警到場發現蔡女躺臥一樓沙發，已失去意識，消防人員急救送醫院搶救，及時救回一命。
台南市警三分局昨天上午8點多獲報，疑有民眾意圖輕生，安南派出所警員蔡元斌、林宜廷趕赴安南區了解，報案人林女向警表示獨居女性蔡姓友人蔡（52歲）近期因疑似婚姻觸礁及財務吃緊，傳簡訊告知「我吃了很多領的藥」「現在只想安穩的睡覺」等語即失去聯繫，林女擔心蔡女安危報請警方協助。
員警和消防人員到場發現蔡女躺臥一樓沙發，已失去意識，桌面留有已服藥物殘跡，急救後送安南醫院搶救，蔡、林等二員並即通知蔡女家屬到醫院協助。
請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言