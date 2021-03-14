快訊

NHK：日本長野縣乘鞍岳雪崩 許多人正在滑雪

有運動卻不長肌肉，問題出在哪？專家曝3大原因

台南轎車彎道失控撞路樹 駕駛傷重不治

中央社 / 台南14日電

台南市謝姓男子昨天深夜駕駛自小客車行經下營區中正北路1處彎道時疑自撞路樹，受困於嚴重變形車內，謝男被消防人員救出時頭部受創嚴重已明顯死亡，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局昨晚11時許接獲報案，指稱在下營區中正北路有1輛自小客車撞上路樹，車輛毀損變形嚴重。

消防人員到場後，以破壞器材破壞車體，將受困在駕駛座的男子救出，但男子頭部受到重創，已明顯死亡，轄區警方依車籍資料查出死者為46歲的謝姓男子。

台南市政府警察局麻豆分局副分局長徐百瑄今天表示，謝男昨天深夜駕駛自小客車沿中正北路由北往南行駛，行經彎道時因不明原因疑自撞路樹，詳細事故原因有待調查釐清。

徐百瑄提醒駕駛人夜間視線較差，行經彎道時應注意減速慢行，並注意路況。

路樹 警察

延伸閱讀

阿兵哥手腳不乾淨 營區內當賊偷同袍生活費吃官司

影／疑備胎過彎打滑 轎車失控自撞路樹駕駛身亡

影／高雄男子訪友路況不熟 轎車迴轉害19歲機車男喪命

影／轎車殺人式逼車？重機險衝下田 萬人看了爆氣

相關新聞

北捷1女嚎哭下跪 乘客驚慌…對講機竟失靈

台中一名李姓男子涉嫌發信至北捷客服信箱，威脅「即將在古亭站殺人」，儘管嫌犯已落網，不過北市議員耿葳助理，昨搭乘板南線時，...

屏東潮州暗夜住宅大火 母女救出無生命跡象

屏東縣消防局今清晨4點7分接獲報案，潮州鎮南進路發生住宅火警，現場3樓建物，2樓冒煙起火，屋主詹姓母女2人受困，消防人員...

獨／誤信假檢察官警官詐騙電話 婦人家中百萬現金、金銀財寶全被騙光

實在無良！68歲張姓婦人一個月前碰上詐騙集團，聽從「假檢察官與警官」指示，將畢生積蓄與家中金銀珠寶全部裝箱面交給對方監管...

女騎士頸椎斷裂仍急救中 閨密控肇事18歲賓士男：無照媽寶

台中市張姓男子在7日凌晨零時許，駕駛賓士車行經北區北區忠明路一處閃燈路口時，撞上一名欲穿越路口的機車彭姓女騎士，彭女重傷...

曾因菸蒂起火 屏東暗夜惡火釀2死…鄰居嘆：講不聽

屏東潮州鎮南路上一處民宅二樓今天清晨4時許，不明原因發生火警，釀成兩死的事故。據了解，死者為詹姓婦女分別為87歲、70歲...

嘉義女騎士喝完摻酒魚湯撞違停車 法官3理由判酒駕無罪

嘉義方姓女子遭控去年12月喝完摻酒的魚湯後，涉騎機車擦撞，當下測得呼氣酒測值每公升0.19毫克，但檢警回溯她騎車時應超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。