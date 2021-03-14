台南轎車彎道失控撞路樹 駕駛傷重不治

台南市謝姓男子昨天深夜駕駛自小客車行經下營區中正北路1處彎道時疑自撞路樹，受困於嚴重變形車內，謝男被消防人員救出時頭部受創嚴重已明顯死亡，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局昨晚11時許接獲報案，指稱在下營區中正北路有1輛自小客車撞上路樹，車輛毀損變形嚴重。

消防人員到場後，以破壞器材破壞車體，將受困在駕駛座的男子救出，但男子頭部受到重創，已明顯死亡，轄區警方依車籍資料查出死者為46歲的謝姓男子。

台南市政府警察局麻豆分局副分局長徐百瑄今天表示，謝男昨天深夜駕駛自小客車沿中正北路由北往南行駛，行經彎道時因不明原因疑自撞路樹，詳細事故原因有待調查釐清。

徐百瑄提醒駕駛人夜間視線較差，行經彎道時應注意減速慢行，並注意路況。