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北捷1女嚎哭下跪 乘客驚慌…對講機竟失靈

聯合報 / 記者楊正海林麗玉／台北即時報導

台中一名李姓男子涉嫌發信至北捷客服信箱，威脅「即將在古亭站殺人」，儘管嫌犯已落網，不過北市議員耿葳助理，昨搭乘板南線時，有女子突然嚎啕大哭並下跪，嚇得乘客緊急按列車對講機通報，對講機竟出現疑似失靈的離譜狀況，議員質疑，這樣的捷運車廂安全，是不是該徹底檢討？

北捷回應，昨下午4點54分左右，行控中心接獲板南線西門站往南港展覽館站列車對講機作動訊息，司機員回報應答時，因聲音吵雜，同時監看監視器畫面，行控中心也接獲捷警通知，行控中心已立即通知站長至北車月台待命，站長及保全人員在4點57分尋獲大哭女子，並陪同由台北車站出站。

北捷表示，站長也立即測試車廂4具對講機，測試結果正常，為求慎重，已將該部列車收回機廠詳查。初步研判，旅客當時按壓對講機時，疑受背景噪音影響，導致司機員無法清晰辨別旅客通報內容，隨即行控中心與司機員聯繫，並啓動應變機制處理。

耿葳說，當時列車行經龍山寺站時，突然有一位女士嚎啕大哭並下跪，隨著一站站過，滿載車廂裡的乘客從莫名其妙，開始變得緊張，助理附近有對講機，在客滿的車廂內，助理只好在下午4時51分列車抵達西門站前，用手機撥打110通報。

耿葳說，後列車到了西門站，發現並未有任何車站人員上車，是助理向遠一點的對講機通報，按了第一次，發現對講機完全沒人接聽，基於個人的敏感度，助理打開手機開始錄影。

耿葳表示，對於「對講機失靈」的狀況，捷運公司回報指出行控中心表示知道有人按對講機，但聲音聽不清楚，可能因為西門站太吵，她助理站在對講機前，沒聽到任何人回應她的聲音。

耿葳說，高運量的捷運，尤其是板南線，不管何時都擠滿人，如果因爲環境音太吵就導致車廂內無法透過對講機即時反應，若是有緊急甚至危險的狀況，車廂內的乘客難道要坐以待斃嗎？

議員要求，台北捷運公司立即全面檢視車站、車廂內之所有安全設備，一定要確保民眾在任何情況下都能透過這些設備即刻求援，不怕一萬，只怕萬一，每日運量超過216萬人次的北捷，絕不容許再有任何的意外與悲劇。

有女子在北捷車廂嚎啕大哭並下跪，嚇得乘客緊急按列車對講機通報，對講機竟出現疑似失靈的離譜狀況，議員質疑，這樣的捷運車廂安全，是不是該徹底檢討？圖／北市議員耿葳辦公室提供
有女子在北捷車廂嚎啕大哭並下跪，嚇得乘客緊急按列車對講機通報，對講機竟出現疑似失靈的離譜狀況，議員質疑，這樣的捷運車廂安全，是不是該徹底檢討？圖／北市議員耿葳辦公室提供

車廂 北捷

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