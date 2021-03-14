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高市動員大批警力連日掃蕩 今凌晨查獲1男酒駕
高雄市遭諷「慶記之都」，市警局不僅近日卯起來掃蕩槍枝，轄區分局也對市區酒店、舞廳等營業場所執行擴大臨檢，新興分局今凌晨0時至6時動員大批警力實施擴檢，突擊轄區酒吧、小吃部，查獲28歲吳姓男子酒後駕車，依公共危險罪嫌送辦。
高雄市從7日大樹槍擊案後，警方連日執行肅槍專案，累計查獲9把改造槍枝及多顆子彈，另鬧區各分局則執行擴檢勤務，市警局長黃明昭親自上陣督軍，遏止幫派氣焰。
昨晚至今凌晨，新興、苓雅、鳳山等各分局實施擴檢勤務，動員大批警力掃蕩轄區酒吧、小吃部、舞廳等八大場所，部分路段實施封閉式路檢，盤查可疑人車。
今凌晨新興分局執行路檢時，吳姓男子從餐廳準備返家，員警見形跡可疑上前盤查，吳男渾身酒味，酒測值超標，全案警詢後依公共危險罪移送地檢署偵辦。
新興分局分局長戴台捷表示，日後將持續選擇易滋事治安場所及路段，不定時主動執行各式掃蕩勤務，並強化線上警網快速應變打擊犯罪之能力，不容許不法分子聚眾滋事，破壞社會治安。
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