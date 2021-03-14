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曾因菸蒂起火 屏東暗夜惡火釀2死…鄰居嘆：講不聽
屏東潮州鎮南路上一處民宅二樓今天清晨4時許，不明原因發生火警，釀成兩死的事故。據了解，死者為詹姓婦女分別為87歲、70歲，屬低收、獨居老人。目前消防火調科，已經真的起火原因展開調查站。詹姓母女兩人後事，潮州鎮公所將全力協助，附近鄰居也考慮募款幫忙。
鄰居回顧，今天清晨聽聞隔壁有吵鬧的聲響，隨後發出巨響，又聞到濃煙味，從二樓探頭出去看，才發現隔壁失火，火舌與濃煙不斷從二樓陽台竄出，嚇得趕緊報警。
鄰居指出，詹婦住在此處，已經近50年，為人親切跟附近鄰居關係也很好，原本詹婦一家，住著詹婦的丈夫，以及一子一女，多年前詹婦的丈夫與兒子相繼過世，家庭就失去收入來源，只剩下母女兩人相依，靠著兩人加起來約1萬4000元補助過活。
鄰居表示，由於近幾年，詹婦因跌倒造成雙腳行動不便，長期住在2樓，外出、就醫還需仰賴鄰居攙扶才能下樓，近10年來，母女倆三餐也都靠鄰居協助打理。
談到這次火災，曾姓鄰居大嘆，母女兩人都有抽菸的習慣，之前就曾因菸蒂不慎起火，鄰居也多次好言相勸，要兩人別再抽菸，但都「講不聽」豈料，還是發生無法挽回的意外。
據了解，火警當時，母女兩人皆住在2樓，房間空間約20多坪，詹婦住在二樓後方，詹女則在二樓靠近陽台處。
附近鄰居聽聞這次憾事，考慮替母女募款辦理後事，潮州鎮鎮公所也會全力提供協助。火災現場目前，已經拉起封鎖線，消防火調科人員也到場展開調查，詳細起火原因仍待釐清。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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