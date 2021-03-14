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新北新莊洗衣店半夜火警 5人受困、2人送醫
新北市新莊區化成路363巷1間開在老舊透天公寓1樓的洗衣店，今天凌晨2時許發生火警，由於樓梯通道設在屋內，逃生不易，共有5人分別受困2、3樓，幸好順利被消防隊救出，只有2人輕微受傷送醫。
這起火警是因為鄰居半夜聞到燒焦味，查看發現1樓洗衣店後側起火，立刻報案並通知左鄰右舍逃生，但現場是3樓老舊透天公寓及頂樓加蓋共4層樓，樓梯設在室內，且屋內堆滿雜物和送洗衣物，通道受阻，起火戶一家人一度受困在2、3樓陽台。
消防隊趕抵立刻開始滅火，同時架梯從2樓陽台救出2人，火勢迅速撲滅之後，再從3樓救出另外3人，所幸都沒有生命危險，其中66歲女屋主眼角擦傷、16歲女兒受到驚嚇，由救護車送醫，其餘3人不需就醫。
初步勘查，起火點在1樓後側廚房，燃燒面積約2坪，詳細肇因還須進一步鑑識調查釐清，幸好人都平安。
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