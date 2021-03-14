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台中消防局拍防火宣導片 兩分隊點閱火熱獲全國人氣獎

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

為強化民眾防火防災觀念，內政部消防署規劃「防火宣導影片大會師」主題，整合全國消防能量，以住警器、電氣安全、爐火安全、滅火器、室內消防栓使用等五大主題進行影片拍攝，台中市政府消防局在住警器類、電氣安全類，雙雙榮獲「人氣最旺宣導影片」，點閱數超越各縣市防災影片。台中市消防局表示，感謝民眾對於消防宣導影片的肯定，期盼透過生動活潑的影片，吸引更多民眾學習消防常識，防患於未然。

台中市消防局表示，內政部消防署配合一年一度的消防節，特別訂定「110年消防節防火週宣導系列活動實施計畫」，規劃「防火宣導影片大會師」項目，由消防署網站統一上架各縣市提報指定主題參賽影片，限期對外開放點閱影片，推廣民眾正確防火知識與火災緊急應變能力，同時也選出各類組人氣最旺宣導影片於公開場合表揚。

台中市消防局以10部影片參加住警器、電氣安全、爐火安全等三大主題，最終從全國住警器類61部參賽影片，電器安全類25部參賽影片中脫穎而出，由大肚分隊所製作的住宅警報器、外埔分隊所拍攝的電氣安全宣導影片點閱率最高，榮獲全國住警器類及電氣安全類人氣最旺宣導影片。

大肚消防分隊拍攝住宅用警報器宣導影片，依2019年統計住宅火警發生的三大原因煮食不慎、電線走火及菸蒂起火等因素做為影片內容，以微電影方式來傳達住警器的重要性；外埔消防分隊影片著重在居家電氣安全，因電風扇為住宅火災常見原因之一，藉由影片教導民眾如何清潔及電線不綑綁等電氣火災預防觀念。

台中市消防局指出，市府共製作28部消防宣導影片，上傳於消防局官網、YouTube頻道及所屬各單位官方臉書粉絲團等網路平台，讓民眾更加認識消防工作及學習消防防火知識，擴大防火宣導效益，以降低火災發生及人命財物損失。

獲獎影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=JXuzJpaffOY 、https://www.youtube.com/watch?v=iY21vLMJpPk

台中市消防局參與消防署的「防火宣導影片大會師」活動，由大肚、外埔分隊製作的宣導影片，獲得人氣獎。圖／台中市消防局提供
台中市消防局參與消防署的「防火宣導影片大會師」活動，由大肚、外埔分隊製作的宣導影片，獲得人氣獎。圖／台中市消防局提供
台中市消防局參與消防署的「防火宣導影片大會師」活動，由大肚、外埔分隊製作的宣導影片，獲得人氣獎。圖／台中市消防局提供
台中市消防局參與消防署的「防火宣導影片大會師」活動，由大肚、外埔分隊製作的宣導影片，獲得人氣獎。圖／台中市消防局提供

台中市 火災 內政部

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