打臉錯誤的交通警告標誌 法官判撤銷違規罰單

國道1號台中市大雅交流道北向匝道支線，去年2月間原設置錯誤的主線「匝道會車」警告標誌，苗栗縣吳姓男子主張因此被開變換車道未使用方向燈違規罰單，苗栗地方法院更一審最近判決撤銷原處分，公路總局新竹區監理所要賠給吳男支付的訴訟費1050元。

這張違規罰單由國道公路警察局第三大隊員警掣單舉發，新竹監理所苗栗監理站裁處罰鍰3000元，記違規點數1點，吳男2次向國道公路警察局申訴，不服裁罰提起行政訴訟，苗院一審判他敗訴，他再提上訴，台中高等行政法院將原判決廢棄發回，苗院最近更為判決他勝訴，全案還可以上訴。

吳男主張他去年2月13日開車從大雅方向進入國1號北向大雅交流道，警員舉發行駛高速公路變換車道未使用方向燈違規，當時的匝道會車標誌，他申訴後高速公路局中區養護工程分局才移除，且台中方向進入匝道的車道原本沒有匝道會車標誌，也是事後設置，人民無法接受政府A單位設置錯誤的交通標誌，誤導駕駛人違規，再由政府B單位取締罰鍰。

判決書指出，匝道會車標誌應設在「主線」，大雅交流道北上入口匝道從台中方向進入是主車道，但吳男當時開車從大雅方向進入，因有匝道會車標誌，受到誤導致未注意地面穿越線被開單，大雅方向匝道支線，高公局中區養護工程分局也於去年6月19日移除匝道會車標誌。