快訊

飲食如常體重卻仍往上飆升？ 8種食物加速新陳代謝

控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 他公布第一波證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打臉錯誤的交通警告標誌 法官判撤銷違規罰單

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號台中市大雅交流道北向匝道支線，去年2月間原設置錯誤的主線「匝道會車」警告標誌，苗栗縣吳姓男子主張因此被開變換車道未使用方向燈違規罰單，苗栗地方法院更一審最近判決撤銷原處分，公路總局新竹區監理所要賠給吳男支付的訴訟費1050元。

這張違規罰單由國道公路警察局第三大隊員警掣單舉發，新竹監理所苗栗監理站裁處罰鍰3000元，記違規點數1點，吳男2次向國道公路警察局申訴，不服裁罰提起行政訴訟，苗院一審判他敗訴，他再提上訴，台中高等行政法院將原判決廢棄發回，苗院最近更為判決他勝訴，全案還可以上訴。

吳男主張他去年2月13日開車從大雅方向進入國1號北向大雅交流道，警員舉發行駛高速公路變換車道未使用方向燈違規，當時的匝道會車標誌，他申訴後高速公路局中區養護工程分局才移除，且台中方向進入匝道的車道原本沒有匝道會車標誌，也是事後設置，人民無法接受政府A單位設置錯誤的交通標誌，誤導駕駛人違規，再由政府B單位取締罰鍰。

判決書指出，匝道會車標誌應設在「主線」，大雅交流道北上入口匝道從台中方向進入是主車道，但吳男當時開車從大雅方向進入，因有匝道會車標誌，受到誤導致未注意地面穿越線被開單，大雅方向匝道支線，高公局中區養護工程分局也於去年6月19日移除匝道會車標誌。

判決書說，匝道會車標誌確有錯誤，因而與違規地點地面上穿越虛線相互矛盾，在此情況下，難認無影響吳男駕駛車輛時判斷，可否期待再去注意地面標線，實屬有疑，從而撤銷原處分，第一審裁判費為300元，發回前二審裁判費750元，新竹監理所賠償給付吳男。

苗栗縣吳姓男子去年2月間開車在國道1號台中市大雅交流道被開單，他主張錯誤的警告標誌誤導違規，苗栗地方法院更一審最近判決撤銷原處分。圖／本報資料照片
苗栗縣吳姓男子去年2月間開車在國道1號台中市大雅交流道被開單，他主張錯誤的警告標誌誤導違規，苗栗地方法院更一審最近判決撤銷原處分。圖／本報資料照片

車道 新竹 國道

延伸閱讀

最多被扣14分！題型新增、趨勢轉變，必知新制學測英文方向！

文組生想唸「非本科系研究所」 過來人勸：沒方向不要讀！

影／中市大雅工廠大火 火勢濃煙竄消防隊員搶救中

大雅警分局獲2.7顆星負評 竟是隔壁麵店沒這款辣椒醬

相關新聞

屏東潮州暗夜住宅大火 母女救出無生命跡象

屏東縣消防局今清晨4點7分接獲報案，潮州鎮南進路發生住宅火警，現場3樓建物，2樓冒煙起火，屋主詹姓母女2人受困，消防人員...

獨／誤信假檢察官警官詐騙電話 婦人家中百萬現金、金銀財寶全被騙光

實在無良！68歲張姓婦人一個月前碰上詐騙集團，聽從「假檢察官與警官」指示，將畢生積蓄與家中金銀珠寶全部裝箱面交給對方監管...

曾因菸蒂起火 屏東暗夜惡火釀2死…鄰居嘆：講不聽

屏東潮州鎮南路上一處民宅二樓今天清晨4時許，不明原因發生火警，釀成兩死的事故。據了解，死者為詹姓婦女分別為87歲、70歲...

台南婦人吞藥想不開 警消及時救援

「我的女性好友吃了很多藥，請救救她。 」台南市警三分局員警昨天接獲民眾報案，報案人說，獨居蔡姓女友人近期因疑似婚姻觸礁及...

北捷1女嚎哭下跪 乘客驚慌…對講機竟失靈

台中一名李姓男子涉嫌發信至北捷客服信箱，威脅「即將在古亭站殺人」，儘管嫌犯已落網，不過北市議員耿葳助理，昨搭乘板南線時，...

高市動員大批警力連日掃蕩 今凌晨查獲1男酒駕

高雄市遭諷「慶記之都」，市警局不僅近日卯起來掃蕩槍枝，轄區分局也對市區酒店、舞廳等營業場所執行擴大臨檢，新興分局今凌晨0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。