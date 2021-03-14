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阿兵哥手腳不乾淨 營區內當賊偷同袍生活費吃官司
台中市黃姓男子是志願役士兵，他在2018年至2019年間在陸軍航空六〇二旅服役時，趁同袍不注意時，利用竊取同袍的轎車鑰匙、打開置物櫃、保管錢包等機會，偷走同袍放在錢包內的現金，一共行竊4名同袍，得手贓款7500元，隨後花用殆盡，被害同袍發現是黃所為後，報請台中憲兵隊偵辦，黃承認犯行，並與同袍達成和解，台中地院審結，依竊盜罪，判黃拘役70天。
判決書指出，黃姓男子（22歲）是陸軍航空六○二旅勤務支援隊志願役一兵消防兵，他涉嫌在2018年的11月間，趁夜間帶哨勤務結束後，先拿取陳姓同袍放置在迷彩褲中的轎車鑰匙，隨即至前開營區連集合場，將同袍所有轎車駕駛座下方，徒手竊取皮夾內1000元。
黃姓男子在前年2月間某日過年第二梯次休假時，與翁姓同袍一起到新社區統一超商薰衣草門市內，趁同袍提款， 將皮夾交由他保管之際， 趁機竊取皮夾內500元，同年3月間，黃在營區乘坐張姓同袍的轎車，前往營區內用餐時，他看到同袍將皮包放在轎車右前座的座墊上，黃又趁機偷走皮夾內1000元，同年4月間，他趁陳姓同袍割草時，進入寢室翻動陳的內務櫃，偷走皮夾內5000元，黃得手後將贓款花用殆盡。
全案經台中憲兵隊偵辦後，黃姓男子承認涉案，並與4名同袍達成和解，全案由台中地檢署依竊盜罪起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院簡易庭審理後，依法判拘役70天，得易科7萬元，可上訴。
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