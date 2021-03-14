屏東潮州暗夜住宅大火 母女救出無生命跡象

屏東縣消防局今清晨4點7分接獲報案，潮州鎮南進路發生住宅火警，現場3樓建物，2樓冒煙起火，屋主詹姓母女2人受困，消防人員到達現場火舌從2樓竄出，搜救人員布水線搶救，火勢在4點24分撲滅，在2樓後方房間發現詹姓母女，兩人無生命跡象，送醫不治，起火原因仍待消防局火調科調查。

屏東縣消防局指出，今天清晨4點7分接獲鄰居報案，有濃煙竄出，屋主兩人，詹姓母女疑似受困。消防局隨即派遣潮州、崁頂、竹田、內埔等分隊及二大隊部，到場後火舌已從2樓竄出，搜救人員布水線搶救，並入室搜救，火勢在04時24分撲滅。