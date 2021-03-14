獨／誤信假檢察官警官詐騙電話 婦人家中百萬現金、金銀財寶全被騙光

實在無良！68歲張姓婦人一個月前碰上詐騙集團，聽從「假檢察官與警官」指示，將畢生積蓄與家中金銀珠寶全部裝箱面交給對方監管，等劉察覺有異，家中全部財產已被拐走，包括百萬現金、黃金戒指、黃金手鍊、鑽石、勞力士名表等財物，估計損失超過2千萬元；張女報案時神情落寞，欲哭無淚，連承辦員警見狀也為之鼻酸。

這起詐騙案使用的雖是「假檢察官與警官」的老梗，利用的卻是許久未與社會接觸，擔心別人知道她被控洗錢、涉及綁票案的弱點，才會對騙子的所有指示照單全收。

據悉，今年2月初，張婦在家中接到詐騙集團來電，對方先假冒成電信局，佯稱張有一筆萬元電話費逾期未繳，詐騙集團話還沒說完，張就急著解釋，為自己的清白辯解，不料就此墜入詐騙圈套中。

詐騙集團見張女上當，繼續謊稱張遭通緝，有兩張有張親筆簽名的法院傳票，張慌亂解釋自己什麼都不知道，詐騙集團辯稱她恐是個資遭盜用，甚至假好心說「可協助報警」，進而引入自稱專程辦詐欺案件的「地檢署檢察官張主任」、「信義分局偵查隊長」接續上場跟她接觸、搬光她積蓄。

假檢察官不但將偽造的「傳票」和「凍結管制執行命令書」傳真給張女，還告知張涉及的綁票案，有名上市櫃公司老闆的兒子遭綁，主嫌遭逮後將全部責任推給張，還將2百萬元贖金也匯入張的帳戶，為避免淪為共犯與釐清案件，張必須坦承所有帳戶內的存款，並將其交付保管，若查無涉及案件再退還，還特別囑咐張刑案偵查不公開，不能向第三人提及。

今年農曆年前夕，張女將所有存放戶頭的存款、各國外幣與金銀珠寶全部裝箱，與兩名詐欺車手偽裝的「調查人員」進行面交，之後卻遲遲等不到「假檢察官」的通知，上月中旬向警方報案。警方成立專案小組，調閱監視器、追查資金流向，掌握一對未成年情侶檔，上周到高雄將兩人拘提，但張遭詐的錢財已上繳給上游詐騙集團。