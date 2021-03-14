影／「鬆一下」要5萬？機警店員察覺異樣聯手員警阻詐

嘉義縣民雄鄉一名李姓男子在網路上結識妙齡女子，原本想約出來按摩「鬆一下」，對方要求她匯款5萬，更用暴力影片恐嚇，幸虧店員機警，察覺李男神色不對，聯繫員警，才阻止了這場詐騙案。

嘉義縣民雄分局民興派出所昨天晚間11時接獲附近便利商店報案，指稱一名23歲李姓男子手持手機，神色慌張，向店員表示想要購賣5萬元點數，店員察覺異樣隨即報警。

民興派出所副所長蔡易廷和員警賴俊成獲報趕往現場，發現李男神色慌張，表示對方傳暴力影片對他恐嚇，兩名員警遂對李男溫情喊話，說「我們是來幫助你的，你要跟我們說實話」，李男才卸下心防。

李男向警方表示，自己家住大林，跟該名女子約在民雄鄉一間便利商店，準備交付價值5萬元點數，對方向他要求拍證件，「證明自己不是警察」接著要他去機台買5萬點數。

李男說，當時原本只是想約對方按摩，「覺得對方素質高，價錢高也合理」，雖有點懷疑，但還是依照對方指示操作，準備去櫃台結帳時，店員見李男神色慌張，隨即報警，在員警的勸說下才阻止這場詐騙。

警方表示，詐騙集團常利用民眾疏於防範，一步步突破民眾心防，用釣魚的方式先約民眾到較遠或較偏僻的便利商店，再利用網路搜尋的暴力影片恐嚇，讓民眾心生畏懼。