影／慶生玩很大？2男戴頭戴被綁鋼管遊街 鋼管女郎熱舞

基隆市今天晚間8點多，有一輛車在廟口夜市附近道路繞來繞去，引起大批民眾圍觀及騷動，因為車上有1根鋼管，綁住2個戴頭套的男子，背靠著背，旁邊有一個穿著火辣的鋼管女郎熱舞，現場並播放著生日快樂歌。民眾爭相拍照，網友把影片貼上社群，引發熱議，有網友說「這慶生真的玩很大！」

杜姓網友今晚8點多，在臉書社群「基隆人大小事」貼出影片，影片內容是一輛架有鋼管的小貨車上，因為車上有1根鋼管，綁住2個戴頭套的男子，2男背靠著背站著，都穿著短褲，旁邊有一個穿著火辣的鋼管女郎熱舞。

車子現場播放很大聲的「happy birthday」的音樂，車子後方及旁邊有一些機車跟著，可能是朋友。路過機車上的人，有的還動手摸車上男子的腳。由於太過奇特，引發大批民眾圍觀及拍照，在附近引發極大騷動。車子還一直在廟口旁愛三路、仁一路、愛二路等繞來繞去。

據目擊的杜姓民眾說，他剛好經過看到覺得很特別，車上2男被綁在鋼管上遊街，旁邊的鋼管女郎則圍著2男一直熱舞，動作火辣，當時很多人停下來看，現場有聽到生日快樂歌，可能是在慶生，他表示「這是慶祝生日嗎？玩很大！」

影片引發網友熱議，很多人留言，有人說「滿有哏的，哈哈哈」、「大家快來看」、「我30歲生日也要辦一車」、「我有遇到，笑死」。

※影片取自基隆人大小事