內政部長徐國勇訪視竹縣警局 力求安定社會及民心
近期台南、高雄社會事件頻傳，讓民眾對於治安產生疑慮，內政部長徐國勇今天特地到新竹縣警察局訪視，除了慰勉警察同仁辛勞，過程中也提到要持續查緝、有效壓制不法行為，打擊黑道幫派，並檢肅非法槍械，以安定社會及民心。
新竹縣警察局指出，近期新竹縣正積極爭取各項經費補助建置錄影監視系統，並透過雲端智慧影像分析系統、優化車辨攝影機數量，提升偵防效能，建構新竹縣治安防護網，此外，最近也強化刑警人力派補13名偵查佐，同時汰換了37輛警車，其中13輛為偵防車。
徐國勇對於新竹縣警方的治安情況給予高度肯定及支持，但也要求要打擊黑道幫派、檢肅非法槍械工作，持續查緝、有效壓制不法行為，以安定社會及民心。
竹縣警方也提到，新竹縣人口持續快速成長，尤其竹北市已經突破20萬人，雖然警民比例較高，但警察局所有員警都會持續全力維護治安及交通安全工作，警政服務不打折。
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