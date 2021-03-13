快訊

草草戲劇節舞者喚不醒猝逝 妻急喊：救我老公

陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

內政部長徐國勇訪視竹縣警局 力求安定社會及民心

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

近期台南、高雄社會事件頻傳，讓民眾對於治安產生疑慮，內政部長徐國勇今天特地到新竹警察局訪視，除了慰勉警察同仁辛勞，過程中也提到要持續查緝、有效壓制不法行為，打擊黑道幫派，並檢肅非法槍械，以安定社會及民心。

新竹縣警察局指出，近期新竹縣正積極爭取各項經費補助建置錄影監視系統，並透過雲端智慧影像分析系統、優化車辨攝影機數量，提升偵防效能，建構新竹縣治安防護網，此外，最近也強化刑警人力派補13名偵查佐，同時汰換了37輛警車，其中13輛為偵防車。

徐國勇對於新竹縣警方的治安情況給予高度肯定及支持，但也要求要打擊黑道幫派、檢肅非法槍械工作，持續查緝、有效壓制不法行為，以安定社會及民心。

竹縣警方也提到，新竹縣人口持續快速成長，尤其竹北市已經突破20萬人，雖然警民比例較高，但警察局所有員警都會持續全力維護治安及交通安全工作，警政服務不打折。

內政部長徐國勇（左）與新竹縣警察局長吳敬田（右）談話，要求一定要打擊不法黑幫，保障民眾生活安定。圖／新竹縣警察局提供
內政部長徐國勇（左）與新竹縣警察局長吳敬田（右）談話，要求一定要打擊不法黑幫，保障民眾生活安定。圖／新竹縣警察局提供
內政部長徐國勇訪視新竹縣警察局，對於地方治安維持給予高度肯定。圖／新竹縣警察局提供
內政部長徐國勇訪視新竹縣警察局，對於地方治安維持給予高度肯定。圖／新竹縣警察局提供

新竹 警察 徐國勇

延伸閱讀

藍委籲增租屋補貼 徐國勇：若財政計算許可樂觀其成

藍批高雄慶記之都 徐國勇：犯罪有下降

囤房稅突喊卡 徐國勇：有正反面 尊重財政部決定

重大刑案未南下坐鎮挨批雙標 徐國勇：去過好幾次

相關新聞

同一地點連2天火警 六龜男子燒雜草遭警逮捕

久旱不雨與進入掃墓季，各地雜草火警頻傳。高雄六龜福龜園區接連2天發生雜草大火，猛烈火勢距離民宅僅十幾公尺，險些波及住家引...

快速道路聯結車拖板脫鉤釀追撞事故 駕駛命大只受輕傷

屏東一名36歲陳姓男子，昨天晚上駕駛聯結車行經萬丹鄉台88快速道路16K處時，車後拖板不明原因脫鉤，打滑橫擋於路中央，導...

西濱大車駕駛違停小解 騎士追撞死亡連2起 警加強防制

苗栗縣警局針對台61線西濱快速公路近來接連發生數起大型車事故及其他死傷車禍，最近邀相關單位研議具體防制作為，今年1、2月...

老婦衣單薄 深夜寒風徘徊桃園新屋產業道路遇警送暖

桃園市楊梅分局今天表揚新屋分駐所警員林沛穎、吳皓程，兩人9日凌晨巡邏產業道路時發現有一名老婦人衣著單薄，在14度的寒風中...

男腹痛走1.2公里找廁所忘停車處 警「超級任務」尋獲

嘉義市警局二分局南門派出所，位於傳統市場旁，每天都有許多遊客、消費者騎、開車到市場，派出所員警經常接獲幫尋車「超級任務」...

台中烏日警擴大臨檢掃黑見成效 檢肅治平掃黑9人

台中市警局烏日分局今天說，為強化治安平穩，烏日分局從昨天凌晨0時起連續3天強力執行擴大臨檢，首日即見成效，共查獲治平掃黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。