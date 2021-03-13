馬公接連傳落水 尋獲一女屍另男下落不明

馬公港區接連傳出有民眾落水，警消與海巡徹夜搜尋，今天在案山造船廠發現女性浮屍，至於另一名昨天落海的劉姓男子，目前仍下落不明。

警方調查，一名自高雄返澎的劉姓男子，昨天中午將身上的外套與手機等物品，留置在台華輪泊靠的碼頭後，疑似落海，港警、岸巡與警消等單位從港區的監視系統得知有人落海，徹夜搜尋仍無所獲。

不過，海巡搜尋單位今天則在案山的造船廠附近搜尋時，意外發現一具女浮屍，經警方調查，這名劉姓女子是從台灣到澎湖工作，今天清晨還與友人一起在第三漁港附近吃宵夜，席間向友人表示要如廁，卻未返回，是否深夜視線不佳意外落海溺水，尚待警方調查。

至於落海的劉姓男子，警消等搜尋單位目前分從海面與海底等持續擴大搜尋。