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快速道路聯結車拖板脫鉤釀追撞事故 駕駛命大只受輕傷
屏東一名36歲陳姓男子，昨天晚上駕駛聯結車行經萬丹鄉台88快速道路16K處時，車後拖板不明原因脫鉤，打滑橫擋於路中央，導致後方駕駛黑色轎車的利姓男子（68歲）閃避不及撞上車頭全毀，所幸，當下意識清楚，只受輕傷。警方獲報到場，先將利男送醫，詳細事故原因，仍待釐清，警方也將陳男依道路交通管理處罰條例開罰。
這起事故，發生於昨天晚上8時56分，陳男駕駛聯結車行經萬丹鄉台88快速道路16K處時，車後拖板不明原因脫鉤，打滑橫擋於路中央，造成道路阻塞，由於事發突然，利男駕駛黑色轎車閃避不及撞上，導致車頭全毀，所幸，當下意識清楚，只受輕傷。
警消獲報到場，先將利男送醫治療，經酒測，雙方皆無飲酒，詳細事故原因，仍待釐清。由於聯結車的拖板橫擋於路中央，造成交通阻塞，員警一邊執行交通疏導，並通報路權單位排除事故，後續則由吊車協助移置事故車輛，並於晚上10時45分，恢復正常通車。
至於陳男駕駛聯結車，因車後拖板脫鉤造成事故，警方將依道路交通管理處罰條例第30條開罰。
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