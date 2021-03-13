同一地點連2天火警 六龜男子燒雜草遭警逮捕

久旱不雨與進入掃墓季，各地雜草火警頻傳。高雄六龜福龜園區接連2天發生雜草大火，猛烈火勢距離民宅僅十幾公尺，險些波及住家引發鄉親恐慌。六龜警方局今天表示，警方調閱監視器抓到縱火嫌犯，李姓男子坦承看不慣環境髒亂點火焚燒，警方依刑法放火罪移送橋頭地檢署。

本月5日清晨6點左右，六龜大橋下方的福龜園區旁空地雜草燃燒，火勢距離住家只有十幾公尺。隔日晚上6點，此處空地雜草又再度起火燃燒，當地消防隊員疲於奔命，所幸兩起火警未延燒至民宅，也沒有人受傷。

接連火災引發鄉親關注，六龜警方調閱社區監視器鎖定李姓農民涉有重嫌。昨日偵查隊長許強生率員前往李男住家，查獲犯案時穿的外套與作案工具打火機。李嫌說，晨運時看見野草雜亂，為提升環境品質才用打火機點火燒雜草，出發點沒有惡意。