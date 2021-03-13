西濱大車駕駛違停小解 騎士追撞死亡連2起 警加強防制
苗栗縣警局針對台61線西濱快速公路近來接連發生數起大型車事故及其他死傷車禍，最近邀相關單位研議具體防制作為，今年1、2月縣內交通事故肇因前3名分別是違規停車、行人違規穿越道路及酒後駕車，決議從交通工程、宣導、執法3大層面著手，其中西濱公路部分路段側車道因大型車違規臨停，接連造成2起後方機車騎士追撞身亡的車禍，沿線也已畫設紅線明確標示禁停。
縣警局交通隊指出，局長周煥興針對縣內交通事故防制作為召開會議，其中台61線公路、台1己線路口附近路段接連因大型車在路邊違規停車，導致後方機車騎士撞及身亡，2起死亡事故幾乎在相同路段發生，西濱公路竹南、後龍以南路段因多屬高架，路肩停車不便，因此有許多大型車駕駛會在竹南路段臨停休息、上廁所，但會占用到側車道的機慢車道，已屬違停，因此已請道路主管機關完成台61線竹南段側車道及台1己線周邊道路紅線標繪，明確告知駕駛人禁止停車。
交通宣導方面，協調貨運公會支援貨櫃車實地體驗大型車產生內輪差及視野死角的可怕，警察局也函文各大型車輛商業同業公會，在3月間派員拜訪貨櫃及貨運公會理事長，強力宣導大型車輛勿違規停車，且應增設車輛夜間照明裝備、合於規定的轉彎、倒車警報裝置，並呼籲用路人注意行車安全距離、間隔及前方行車動態，再運用動態資訊可辨識系統宣導勿酒駕、勿疲勞駕駛、協請警廣播報即時訊息。
交通執法方面，分析縣內A1類死亡交通事故的違規停車肇事時段、地點，及行人違規穿越道路、酒後駕車肇事的時段、地點，也針對省道台1線、台6線及市區道路「對症下藥」，統籌轄區警力員額規畫專責警力，針對肇事熱時及熱點實施交通稽查勤務；竹南警分局更針對大型車違停，從事故發生迄今在台61線公路周邊共取締95件大型車違停、移除道路停放板車、拖架3件，縣警局將歸納交通執法與事故發生是否成正比，以2個月為觀察期，滾動式調整勤務時、地並辦理取締大型車輛違規講習。
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