萬巒廢棄木材回收場火警凌晨燒到白天 環保局將開罰

屏東萬巒鄉南進路上一處廢棄木材回收場，今天凌晨3時許因不明原因起火，消防獲報後，派出16車30人前往滅火，歷經7個多小時，直到上午10時才將火勢控制，目前仍在現場處理殘火。屏東縣政府環保局也在火警第一時間，派員到場勘察，雖然空氣品質並未受這場火警影響，但仍會依空氣污染防制法第32條開罰，至少10萬元起跳。

這起火警發生於今天凌晨3時33分，萬巒鄉南進路的廢棄木材回收場不明原因起火，火勢迅速蔓延，火光照亮夜空，濃煙不斷竄升。民眾見狀，立即通報警消處理。

消防獲報到場後，派出16車30人前往救援，由於現場水源較缺乏，便陸續加派消防水庫車支援，並請業主聯絡怪手進行開挖，配合救災。歷時7個多小時，直到上午10時才將火勢控制，目前仍在現場射水搶救。

縣府環保局指出，該處為合法廢棄木材回收場，火警第一時間，即派員到場了解，並執行監測空氣品質，發現這場火警並未造成屏東縣空品指標AQI升高。