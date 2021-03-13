男腹痛走1.2公里找廁所忘停車處 警「超級任務」尋獲

嘉義市警局二分局南門派出所，位於傳統市場旁，每天都有許多遊客、消費者騎、開車到市場，派出所員警經常接獲幫尋車「超級任務」，員警印象最深的是，某車主腹痛上廁所後找不到車，員警協尋才發現車停在1.2公里外，可見當事人多麼「內急」，為找廁所、走多遠都忘了！

南門派出所員警黃柏源、許文俐，上周接獲民眾報案，指到廟裡拜拜後機車不見、懷疑被偷了，員警依婦人停車印像，帶她到附近巷弄尋找，果真發現車子仍停巷子裡並未失竊。

南門派出所長黃涵成說，幫市民尋車像超級任務，每年都有2、30件，不只要細心、耐心還要有方法，而且不可侷限在車主「自以為」距離，像日前協尋1輛車，停車位置與車主描述地點「差好遠！」

男子因腹痛找廁所忘了停車地點，報警協尋竟在1.2公里外發現愛車。記者卜敏正／攝影

黃涵成說，去年中旬某日傍晚，從外縣市來嘉義觀光的蔡男進派出所表示，下車買東西後腹痛、想上廁所，就抱著肚子四處找廁所，走了一段路，好不容易找到有廁所的便利商店，解決內急舒暢後，竟忘了車停在哪？他找了半小時看見派出所，只好請員警幫忙。

黃涵成依蔡男描述「停車在某燒烤店旁，但腹痛太急丶沒注意路名」，騎車載蔡到周邊500公尺可能店家尋找，近2小時都找不到蔡的車，員警決定透過 Google 找嘉義市燒烤店。

他說，當時發現遠在 1.2公里外民生北路上有家燒烤店，蔡還說「應沒停這麼遠？」警方帶他到場發現車就停在店門外，蔡男開心不已，還尷尬地說，為上廁所都不知道走了這麼遠的路，這也看出蔡姓男子「當時有多急！」