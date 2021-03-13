高雄燕巢牛隻被野狗驚擾趴趴走 網友笑：藍寶堅尼超跑群逆向
高雄燕巢區前天晚間有牛群被野狗驚擾，數隻牛跑出圈圍外，在馬路上四處奔跑，畫面被網友錄下，Po在臉書社團說「燕巢交流道前，遇到牛群逆向逛大街」，還戲稱是一群藍寶堅尼逛大街。
有網友在臉書社團Po文說「燕巢交流道前，遇到牛群逆向逛大街」，畫面還有數隻牛在馬路上東奔西跑，但在岡山分局警方獲報後派遣警員，到燕巢區鳳東路附近處理時，牛群已離開不知去向。
轄區警方岡山分局徹夜調查，找到牛群的張姓女飼主（49歲）。她解釋養的7隻牛有圈圍著，但因為野狗闖入，驚嚇到牛群，才導致牛群逃離跑到鳳東路上，經20名友人尋找，費盡千辛萬苦才在晚上11點將牛群全數尋回。
因牛隻妨害交通，岡山分局也依道路交通管理處罰條例第84條，對張姓飼主開罰300元到600元罰鍰。
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