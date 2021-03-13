北市女子下計程車竟遺留500萬珠寶在車上 急衝警局求助
台北市林姓女子搭計程車找朋友，身上帶著價值500萬的珠寶，用提袋裝著，下車卻遺漏，著急跑到松山分局東社派出所報案，承辦警員溫振鴻立刻幫林女調閱監視器，努力查林女搭的計程車牌，通知司機確認珠寶還在車上；林女連忙感謝。
林女稱，她一時疏忽，在松山區民生東路四段80巷口下車時，忘記檢視隨身物品有無攜帶，也沒記下車牌，遺漏車上的珠寶價值500萬。
溫姓警員獲報立刻調閱監視器，不過畫面中林女搭的計程車牌非常模糊，溫姓警員努力擴大比對，終於在周邊路口看清車號，通知司機後，司機表示珠寶確實在後座。
司機將珠寶送到派出所，林女連忙道謝，警方呼籲，民眾搭計程車下車，務必清點隨身行李，記下搭乘車號，若不慎將物品遺留在車上，警方才可迅速聯繫尋回。
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