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新北議員張志豪收到掛號勒索信 第一反應「應該不是愚人節」
民進黨新北市議員張志豪昨天中午收到一封掛號信，打開一看竟是勒索信，歹徒稱要教他政治智慧，索價30萬元，張志豪今天受訪指出，看到信件覺得莞爾，他認為詐騙事件要讓更多人知道，如有收到信件也不要相信。
張志豪今天受訪還原當時過程，張志豪表示，辦公室助理收到掛號信發現是要寄給他，所以先簽收，但他自己打開掛號信看第一段說要教導政治智慧，令人覺得莞爾，還說政治智慧價值30萬，要先匯款就會教課，當下他的反應是「今天應該不是愚人節」，看到就覺得是詐騙。
張志豪說，防範詐騙人人有責，在第一時間就請辦公室主任將信件原封不動交給新北市刑大還有中和分局，請警方針對信件當事人了解犯案動機，他認為詐騙事件要讓更多人知道，如果有人收到這樣的信件不要相信，希望能有這樣的作用。
張志豪表示，姓名及聯絡方式不知是否屬實，目前都交由警方偵辦，包含了解他的犯案動機、為何要寄信到全國多位民代辦公室，所謂的政治智慧跟30萬索取款項有無關聯性；張志豪也說，以前都沒聽說過有人要教他政治智慧，他把信封打開來看，還以為是愚人節。
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