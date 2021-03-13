影／銀行行員聯手海山警阻止詐騙 保住老翁30萬血汗錢

新北市板橋區一名70歲林姓男子10日接獲詐騙集團電話，假冒檢察官指稱其銀行帳戶涉及刑事案件，需要配合檢方辦案領出現金，林一時不察緊張地趕到板橋區玉山銀行埔墘分行，欲提領30萬元，因領錢時神情慌張邊聽電話邊寫資料，引起櫃台行員注意，細心又機警通知轄區海山警方到場幫忙勸阻，最後成功攔阻，保住林男的血汗老本。

海山警分局表示，林姓男子10日於家中接獲詐騙電話，對方自稱地檢署檢察官，告知目前有抓到一位通緝犯，該通緝犯稱已將先前犯罪贓款匯進林男名下的銀行帳戶裡，要老翁領出現金30萬元，配合檢方後續辦案，並要求提領過程中電話皆要保持通話，此事需要保密不可對妻子等家人及其他人說，林男不疑有它連忙前往玉山銀行埔墘分行提領現金。

銀行臨櫃行員看見老翁手邊講電話邊進行領匯款，經詢問他時又神情慌張，表示「無可奉告」，行員直覺有異，趕緊報警請轄區埔墘派出所員警到場協助勸導，經員警到場，一看又是詐騙集團慣用的配合檢警辦案老梗，苦口婆心勸阻後，林男始驚覺遭到詐騙，並感謝警察不厭其煩又有耐心的攔幫他保住血汗老本。