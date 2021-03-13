影／高雄男子訪友路況不熟 轎車迴轉害19歲機車男喪命

高雄市大社區昨晚發生死亡車禍，陳姓男子與友人開車到大社訪友，疑因路況不熟，在中山路時迴轉與一輛機車發生碰撞，19歲黃姓男子受傷倒地，送醫宣告不治。警方表示，雙方沒有酒駕，詳細肇事原因還要進一步調查釐清。

昨晚8點多，陳姓男子（22歲）開車載王姓友人去大社區訪友，陳男依靠導航找路，行經中山路時迴轉，同方向行進的黃姓機車（19歲）騎士反應不及，撞上轎車駕駛座車門，隨即人車噴飛至路旁，黃男倒地受傷，送醫後宣告不治。