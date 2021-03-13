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影／高雄男子訪友路況不熟 轎車迴轉害19歲機車男喪命
高雄市大社區昨晚發生死亡車禍，陳姓男子與友人開車到大社訪友，疑因路況不熟，在中山路時迴轉與一輛機車發生碰撞，19歲黃姓男子受傷倒地，送醫宣告不治。警方表示，雙方沒有酒駕，詳細肇事原因還要進一步調查釐清。
昨晚8點多，陳姓男子（22歲）開車載王姓友人去大社區訪友，陳男依靠導航找路，行經中山路時迴轉，同方向行進的黃姓機車（19歲）騎士反應不及，撞上轎車駕駛座車門，隨即人車噴飛至路旁，黃男倒地受傷，送醫後宣告不治。
警方調查，陳姓男子路況不熟，疑因迴轉不慎釀禍，雙方都沒有酒精反應，肇責由交通事故人員進一步分析研判。警方呼籲，行經路口應減速慢行、注意車前狀況，遵守交通規則，以減少事故發生。
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