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高雄拚治安 鳳山警檢肅天道盟太陽會11人到案

中央社 / 高雄13日電

肅槍是近來高雄市維護治安的重點工作，警方近日鎖定幫派及相關犯罪檢肅天道盟太陽會11人到案，查獲恐嚇取財等證物，還有改造手槍1支、子彈及毒品等證物一批。

掃蕩黑槍、毒品有助於維護治安、安定民心，是高雄市全力拚治安的要務。鳳山警分局執行警政署「全國同步掃黑行動專案」，鎖定黑道幫派聚集活動處所，包括酒店、堂口等全面搜索查緝。

鳳山警分局專案搜索臨檢處共執行50處，檢肅天道盟太陽會黎姓幹部等11人暴力討債集團到案，查獲包括恐嚇取財罪、妨害自由，查扣改造手槍1支、子彈及不明爆料物8枚、安非他命及海洛因毒品等。依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

相關案情包括，民眾報案與家人用餐時遭10名不明人士強簽本票並限制行動自由，警方調閱影像發現，涉嫌人是黎姓幫派幹部等人所為，經持搜索票於相關成員處搜索，計11名犯嫌到案。警方查扣被害人本票、債權委託書、折疊刀、甩棍等證物，全案依組織犯罪條例、恐嚇取財及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦。

配合掃黑行動專案，鳳山分局宣示會全力檢肅黑道幫派、查緝黑槍及毒品以維護社會良好治安。

毒品 幫派 恐嚇

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