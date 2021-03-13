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未繫安全帶真要人命！ 去年國道死亡事故4成沒繫帶慘死
國道行車速度快，事故死亡傷害也較一般道路嚴重，未繫安全帶成國道另類殺手。經高速公路局統計，去年國道發生人員死亡事故(A1)共有46件，造成52人死亡，其中有18件為未繫安全帶致死事故，造成22人死亡，分別占全年A1事故件數及死亡人數四成左右；另自撞事故（翻車、撞路樹、撞護欄及衝出路外）共有15件，造成18人死亡，占全年A1事故件數及死亡人數三成左右，且多數發生在深夜至清晨時段。
高公局說，研究顯示，行駛國道未繫安全帶，發生事故致死率，是繫安全帶的3.6倍；另造成自撞事故的原因，主要為超速失控及未注意車前狀態造成，且致死原因多為未繫安全帶拋飛車外。
高公局說，經查，今年1月12日國道1號北上168.5公里處，一名自小客車駕駛因超車不當自撞護欄，後座一名乘客因未繫安全帶，被拋出車外致死；反之，去年7月14日國道1號134.8公里處，一名自小客車駕駛分心自撞聯結車翻覆，但因繫妥安全帶而僅受輕傷。
高公局說，籲請民眾培養良好習慣，不論駕駛或前後座乘客，上車應立即正確繫上安全帶，未繫安全帶可依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，罰鍰3000到6000元，故請用路人切勿存有僥倖心態；行駛中亦請遵守相關行車規定，注意車前動態、切勿疲勞駕駛，尤其深夜或清晨時段，勿因車流量少而超速或任意變換車道。
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