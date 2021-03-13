婦人離家31年 當年2歲小女兒淚崩指認「這是我媽媽」

台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇為台南市一家安置機構身分不明婦人尋抵家人，資料顯示婦人是民國90年間遊蕩市區街道上被民眾發現報案，因查無身分由社會局協助安置。吳孟宇歷經3個多月逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，終於查出身分是麻豆區60歲萬姓婦人，通知子女前往指認，當年才2歲的小女兒李小姐一眼就認出「這是我媽媽」，立刻流下激動的眼淚。

吳孟宇說，他通知萬婦子女後，現今33歲住高雄的小女兒，迫不及待前往與媽媽相認，他很好奇問「當年才2歲，怎麼確認是媽媽？」李女說「媽媽都沒變」，萬婦也知道這是她的女兒，看到女兒一直掉眼淚，還安慰說「妳不要哭，不然我也想哭」，母女情深令人動容。

李女回憶小時候多次目睹母親遭父親家暴，當時精神及行為就偶有異常，最後見到母親身影則是在民國79年，母親再一次遭遇家暴後，就逃離家裡不知去向，從此後31年間，曾多次嘗試找尋，但總是無功而返，這次終於與媽媽相認，心情相當激動及不捨。

吳孟宇查到萬婦資料，要通知她住在高雄的小女兒時，撥打多次電話都無人接聽，後來李女接到吳員電話聽到對方說有媽媽的消息，眼淚立即奪眶而出，她事後告知吳員「從不接陌生電話」，可能冥冥中有安排，有媽媽的消息後她連哭一個禮拜，上班時告訴自己不能再哭了，還是忍不住掉淚。

據了解，萬姓婦人（今年60歲，育有2子2女）的先生在民國93年左右也去世，4個子女年紀很小就送到收容機構照顧或交給北部親友，4個子女想到母親流落在外31年的日子，都難過的流淚，但也感謝在警方幫忙下，4子女的大姐經濟狀況不錯，透露會和弟弟妹妹們討論設法接回母親團圓。