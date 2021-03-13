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醉漢路倒頭部受傷 稱被打反被店家控喝酒沒付帳告詐欺
黃姓男子喝得酩酊大醉，今天凌晨頭部受傷倒在路邊，警、消據報將他送醫，他向警方表示在卡拉OK店被打。警方今天上午找到卡拉OK店老闆娘，老闆娘指控黃喝酒不付帳還賞她一巴掌，要控告黃詐欺。
今天凌晨3點30分許，黃姓男子（62歲）頭部受傷，倒在高雄市前金區中正路與自立路口，警、消據報，發現他頭部有輕微擦挫傷，將他送大同醫院治療。
黃姓男子稱原本某卡拉OK店喝酒，沒想到被打受傷，他才倒在路邊。他還下跪要警方幫他主持公道。
由於黃醉酒，語焉不詳，警方調閱相關監錄系統，確認他在附近中山橫路酒後走到路倒處，今天上午找到卡拉OK店鄭姓老闆娘（58歲）查明事發經過，老闆娘到派出所，反要控告黃詐欺及傷害。
鄭姓老闆娘稱，凌晨她準備打烊，要黃結帳離場，但黃沒有錢付，在櫃檯與她起口角，還打她一巴掌，鄰桌1名她不認識的客人不滿，才隨手拿了桌上的塑膠煙灰缸打黃，黃沒付錢就跑掉。全案由新興警分局依傷害、詐欺罪嫌查辦。
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